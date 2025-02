Onimusha 2 : un remaster est prévu, Capcom lâche un trailer, ça pique les yeux

Parmi les annonces surprenantes du Capcom Spotlight, difficile de ne pas citer le remaster d'Onimusha 2 : Samurai's Destiny qui est donc en préparation sur toutes les plateformes, exception faite de la Nintendo Switch (peut-être la 2 en revanche, qui sait ?), avec une sortie programmée pour courant 2025. On sent que Capcom souhaite prendre la température du marché sur le retour de la franchose, avant de lâcher le gros morceau Onimusha Way of the Sword. Il faut dire que cela fait plus de 20 ans que la franchise a été laissée sur le bas-côté et il est donc important de mesurer l'intérêt des joueurs, notamment de la nouvelle génération. Toutefois, si tous les efforts sont mis dans le vrai nouveau Onimusha, ce remaster d'Onimusha 2 semble avoir fait l'objet d'un travail mineur, avec juste un lissage des graphismes de l'époque. La modélisation des personnages n'a pas été revue, encore moins leurs animations, et on imagine que le gameplay sera aussi dans son jus de l'éoque. Reste à savoir si on parviendra à s'immerger dans ce titre qui met en scène Jubei Yagyu, l'un des samouraïs les plus célèbres du Japon, et qui va combattre Oda Nobunaga, autre personnalité historique transformée en roi des démons dans le jeu de Capcom.