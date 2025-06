Capcom ressuscite Onimusha 2 avec un remaster, voici le trailer de lancement

Initialement paru en 2002 (une autre époque), Onimusha 2 Samurai's Destiny revient aujourd’hui sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch dans une version remastérisée, qui propose aussi des améliorations de gameplay, tout en restant fidèle à l’esprit du titre original. Le remaster propose en effet plusieurs nouveautés pour améliorer la jouabilité et la rejouabilité, telles que des commandes affinées, un changement d’arme à la volée, une sauvegarde automatique, ou encore la possibilité d’interrompre les cinématiques. Deux nouveaux niveaux de difficulté font aussi leur apparition : le mode « Enfer », véritable défi où chaque coup peut être fatal, et un mode « Facile » accessible dès le début, permettant de se concentrer sur l’histoire. Les fans retrouveront aussi une galerie enrichie de plus de 100 artworks inédits et 43 pistes audio issues du jeu original, tandis que les mini-jeux, auparavant débloqués uniquement après avoir fini l’aventure, sont désormais disponibles dès le lancement. Enfin, sachez que les joueurs ayant sauvegardé leur progression dans le remaster d’Onimusha Warlords peuvent débloquer une tenue spéciale pour Jubei inspirée d’Akechi Samanosuke, héros du premier volet.



Onimusha 2 Samurai's Destiny est disponible depuis le depuis le 23 mai 2025 et permet de se replonger dans cette licence longtemp disparue, et qui va revenir avec un épisode flambant neuf, taillé pour les nouvelles consoles.