OlliOlli World : une nouvelle vidéo tout en animation, c'est joli à regarder

Plus que quelques jours avant la sortie de OlliOlli World et c'est l'occasion pour Private Division et Roll7 de nous faire une petite piqûre de rappel. Ça se traduit par une nouvelle vidéo réprésentée cette fois-ci par une cinématique réalisée en animation classique et qui donne un peu le ton de cette nouvelle itération qui a fait le choix de la 3D après nous avoir enchanté pendant de nombreuses années avec une réalisation en 2D pixel art. Pour certains, la série a changé d'ambiance pour se rapprocher davantage du cartoon classique ; pour d'autres, c'est l'occasion de monter en gamme et de nous proposer une structure plus libre et plus ambitieuse. D'ailleurs, le jeu permettra de discuter avec des PNJ qui nous fileront des quêtes à remplir, ce qui prouve le changement de braquet de la franchise. La sortie de OlliOlli World est attendue pour le 8 février 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch.