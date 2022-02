OlliOlli World : l'acteur Danny Trejo sera dans le jeu, images et informations

Danny Trejo est un acteur qui a le vent en poupe dans le jeu vidéo. Après avoir emmené les joueurs dans une mission délirante récemment dans Far Cry 6, voici que l'acteur américain déboule cette fois-ci dand OlliOlli World, à venir le 8 février prochain. Son temps de présence à l'écran sera cependant assez limité, puisqu'il s'agira d'un personnage qui donnera lieu à une quête secondaire spéciale. En réussissant son épreuve, les joueurs repartiront avec un objet unique qui leur permettra de se la péter dans le mon d'OlliOlli World. Le studio Roll7 en profite pour partager un key art de l'acteur fétiche de Robert Rodriguez modélisé pour le coup avec la D.A. du jeu. La sortie de OlliOlli World est attendue pour le 8 février prochain, uniquement en version numérique sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.