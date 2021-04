Oddworld Collection annoncé sur Nintendo Switch, la date de sortie est connue

Oddworld : Soulstorm qui, on le rappelle, sortira le 6 avril prochain sur PC, PS4 et PS5. Et comme si ça ne suffisait pas, Microids a décidé d'en remettre une couche avec Oddworld Collection, une compilation réunissant dans une seule et même cartouche Oddworld : New‘n’Tasty, Oddworld : Munch’s Oddysee, et Oddworld : Stranger's Wrath.



On ne va pas se mentir, cette annonce concerne surtout ceux qui tiennent absolument à remplir leur étagère, les trois jeux étant déjà disponibles en dématérialisé sur l'eShop. D'ailleurs, jusqu'au 14 avril prochain, Munch’s Oddysee et New‘n’Tasty sont proposés au prix de 9,99€ (contre 29,99€ habituellement). Quant à New‘n’Tasty, il coûte 19,99€. Oddworld Collection est attendu pour le 27 mai.





Oddworld: New‘n’Tasty ?

Oddworld: Munch’s Oddysee ?

Oddworld: Stranger's Wrath ?



Ne choisissez pas ! Les 3 jeux sont dans une même cartouche. Oddworld : Collection sera disponible le 27 mai sur Nintendo Switch. pic.twitter.com/Na7fPSYUcA — Microids (@Microids_off) 1 avril 2021

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en ce moment, Oddworld fait plus qu'occuper le devant de la scène. En effet, Oddworld Inhabitants communique massivement sur