Ocellus Studio, les développeurs de Marsupilami, rêvent à plus grand et lancent leur propre studio

Jeune studio qui s'est fait connaître pour avoir développé Marsupilami : Le Secret du Scarcophage sous l'égide de Microids, Ocellus Studio rêve à plus grand. Dans un communiqué, l'entreprise lyonnaise nous apprend le lancement d'une nouvelle activité : la création de son propre studio de développement, à savoir Ocellus Games. L'annonce paraît absurde puisque le studio est de base déjà un studio de développement, mais il faut entendre par-là que le but n'est plus de travailler pour des éditeurs en tant que prestataires, mais également superviser des productions personnelles. L'idée pour Ocellus est de pouvoir être disponible sur plusieurs fronts : d'un côté, fournir un service artistique qui travaille avec des marques prestigieuses sur des productions internationales ("Ocellus Services"), et de l'autre, la création de petites équipes de développement indépendantes qui créent leurs propres jeux en toute autonomie ("Ocellus Games"), en bénéficiant d’une même qualité artistique.Pour cela, Ocellus se donne les moyens de ses ambitions et 10 personnes seront recrutées d'ici la fin de l'année pour les accompagner dans cette nouvelle aventure. Ces nouvelles recrues seront amenées à travailler avec des vétérans du milieu tels que Cyril Corallo, Fondateur et Directeur Général d’Ocellus, David Encinas (Animateur passé par Disney USA et Ghibli Japan), Antonin Jury et Nicolas Duboc (Directeurs Artistiques et Techniques du jeu Marsupilami), Anya Mozharovska (Lead 3D Artist), Tiphaine Jego (Directeur Artistique), Jordan Parrin (Directeur Artistique), et bien d'autres encore. Une vidéo a d'ailleurs été publiée, histoire de dévoiler les locaux très sympathiques de l'entreprise et l'ambiance qui y règne.