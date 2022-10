No More Heroes 4 : Travis Touchdown pas encore prêt à prendre sa retraite ? Suda 51 répond

Disponible depuis le 27 août 2021 sur Nintendo Switch, No More Heroes 3 débarquera le 14 octobre prochain sur Xbox Series S, Xbox Series X, PS4 et PS5 - et même dès le 11 octobre sur PC. C'est la raison pour laquelle Suda 51 a accordé une interview à GNN qui en a profité pour lui demander si le héros Travis Touchdown allait bel et bien prendre sa retraite, ou si un nouveau protagoniste pourrait assurer la relève. "Oui, c'est vrai, No More Heroes 3 est le dernier combat de Travis, a-t-il répondu. Après, personne ne peut prédire ce qu'il se passera dans dix ans, pas même moi. Si il y a une demande forte des fans, Travis pourrait revenir, un peu comme Tom Cruise dans le rôle de Maverick (Top Gun, ndlr)."Avant de préciser que son jeu favori était Hotline Miami, Suda Goichi a indiqué qu'il serait ravi que Marvelous décide de sortir une compilation réunissant les trois No More Heroes, le tout premier épisode remontant à 2008. En attendant, le bonhomme ne restera pas les bras croisé puisqu'il a rappelé qu'il était à l'oeuvre sur d'autres projets. L'occasion de rappeler que son studio Grasshopper Manufacture a été racheté par NetEase Games il y a bientôt un an, et que le groupe chinois lui a promis une liberté totale sur le plan créatif. Avec une assise financière désormais solide, Suda 51 a de quoi voir l'avenir sereinement.D'ailleurs, le prochain jeu de la maison pourrait être développé par ses jeunes pousses que Suda Goichi compte mettre en avant. "Je souhaite qu'ils créent des jeux avec leur propre style", avait-il souligné. Une politique qui n'est pas sans rappeler celle de Nintendo dont les jeunes talents sont à l'origine de Splatoon, entre autres.