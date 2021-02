Nintendo 64 : un jeu abandonné est désormais jouable, c'est l'ancêtre de StarFox Adventures

Today we have released Dinosaur Planet by Rare for Nintendo 64. The development was halted and moved to the GameCube, where it was then released as Star Fox Adventures. Enjoy! (More info in this thread).



Ce dimanche 21 février 2021, Nintendo célébrait les 35 ans de la licence The Legend of Zelda, autre saga culte créé par Shigeru Miyamoto, un an seulement après avoir façonné Mario, son plombier moustachu. A ce titre, nombreuses sont les personnes à savoir rendu hommage à la série à travers des souvenirs et certains se sont même amusés à faire un listing de leurs épisodes préférés, notamment sur Twitter. Mais ces 35 printemps de Zelda à souffler a également permis à Forest of Illusion (des historiens du jeu vidéo qui ont à coeur de préserver au mieux le patrimoine laissé par le jeu vidéo au fil du temps) de ressortir une version tout à fait jouable de Dinosaur Planet, un jeu jamais sorti mais qui était à l'époque développé sur Nintendo 64 et n'était autre que l'ancêtre de StarFox Adventures qui finira par sortir sur GameCube en 2002. Développé conjointement entre Nintendo et Rare, le titre est désormais disponible à n'importe qui à travers une démo tout à fait jouable, même s'il y a encore quelques petits couacs techniques.

Mais avant que cette version du jeu N64 se retrouve à disposition de tout un chacun, il faut savoir que Forest of Illusion a d'abord racheté une copie CD du jeu à un collectionneur suédois et d'après les fichiers contenus dans le disque, les dernières modifications du jeu ont été réalisées le 1er décembre 2000, soit il y a 21 ans et deux ans avant la sortie sur GameCube de StarFox Adventures. Sur Twitter, Forest of Illusion explique que ce Dinosaur Planet ne tourne pas correctement sur les émulateurs disponibles sur le net, et qu'il faut procéder à des manipulations de hacking pour le rendre entièrement opérationnel. Sachez pour la petite anecdote que ce Dinosaur Planet n'avait nullement vocation à devenir le StarFox Adventures que l'on connaît. C'est en effet grâce à Shigeru Miyamoto que le jeu a été détourné pour en faire un épisode relié à la série StarFox. Même s'il est tout de même difficile de ne pas voir les liens de parenté avec le personnage de Fox McCloud...