NBA 2K25 : Jayson Tatum des Boston Celtics sera sur la jaquette du jeu

d’une version améliorée de la technologie ProPLAYTM et la possibilité de concourir dans des modes tels que Ma NBA, The W et La Ville. Le cross-play sera uniquement disponible sur les consoles nouvelle génération, tandis qu'u ne connexion Internet et un compte en ligne (l'âge minimum varie) sont nécessaires pour accéder aux fonctions en ligne et pour échanger et utiliser le contenu bonus, y compris Ma CARRIERE, MyTEAM, Ma NBA, The W en ligne et JOUER Maintenant en ligne.





L'été bat son plein et c'est aujourd'hui que 2K Games a décidé de communiquer sur NBA 2K25 qui débarquera sur toutes les consoles du marché à la rentrée prochaine. Un rendez-vous annuel, habituel, fixé pour le 6 septembre prochain, avec en guise d'invité Jayson Tatum, ailier des Boston Celtics, cinq fois All-Star et champion NBA en titre. Cela dit, c'est sur la couverture de l'édition standard qu'il apparaît seul, car l'édition All-Star permettra d'avoir A'ja Wilson, l'ailière des Las Vegas Aces à ses côtés. 2K Games en profite pour préciser que le jeu sera équipé