NBA 2K25 : un nouveau système de dribble et des signature-shots encore plus réalistes

Comme chaque rentrée, NBA 2K viendra sur le marché pour nous présenter son nouvel épisode et en 2024, ce sera aussi le cas. Dans la vidéo de gameplay détaillé, on apprend qu'il y a eu des améliorations notables avec ProPLAY, la fameuse technologie qui permet d'obtenir des actions réelles issues de ce qui se passe dans les matchs NBA. Outre le fait de proposer une bibliothèque d'animations toujours plus riche, NBA 2K25 offrira un tout nouveau moteur de dribbles, lui aussi alimenté par ProPLAY, tout comme les tirs signatures, les annulations de tir, les profils de timing de tir ainsi qu'un tout nouveau système de repli défensif. Selon le communiqué, pas moins de 9 000 nouvelles animations ProPLAY ont été ajoutées à NBA 2K25, dont 1 500 animations de dribbles, 1 100 animations personnalisées de tirs de la plupart des joueurs inscrits à la saison 2023-24 de la NBA, et plus de 1 300 nouvelles animations sans possession, dont 150 nouveaux styles de mouvements personnalisés. En gros, en termes de réalisme, NBA 2K25 proposera le gameplay le plus réaliste à ce jour de toute la saga.La sortie de NBA 2K25 est attendue pour le 6 septembre sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.