NBA 2K Playgrounds 2 : le jeu gratuit sur Xbox One et PC pendant quelques jours

Successeur spirituel de NBA Jam, NBA 2K Playgrounds 2 s'avérait une chouette expérience de basketball complètement arcade, au ton coloré et à la large accessibilité sortie en 2018. Histoire d'occuper votre confinement, 2K Sports annonce que le titre développé par Saber Interactive est jouable entièrement gratuitement à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 avril, sur PC et Xbox One : le jeu disposait notamment d'un mode mutijoueur efficace, idéal pour les soirées entre amis. Vous savez ce qui vous reste à faire et si jamais vous souhaitiez faire l'acquisition du titre pour de bon, nous vous conseillons de rebondir sur notre test, disponible en cliquant ici