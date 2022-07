My Hero Academia Ultra Rumble sortira en Occident, un trailer doublé en anglais

My Hero Academia : Ultra Rumble annoncé en janvier dernier lors d'un livestream japonais de l'éditeur. Les fans américains et européens d'Izuku Midoriya peuvent manifester leur joie pour ce Battle Royale free-to-play qui arrivera donc cette année sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Ce fut donc l'occasion de découvrir la toute première bande-annonce doublée en anglais, ce qui risque bien évidemment de choquer les puristes, les voix anglaises sur un animé japonais n'étant jamais bien immersives. Encore plus surprenant, c'est le changement de nom du jeu à son arrivée aux douanes occidentales, puisqu'il passe de My Hero Academia : Ultra Rumble à My Hero Ultra Rumble. Un changement d'identité inattendu, mais sachez qu'il est tout de même possible de se pré-enregistré pour participer aux premières sessions de jeu sur PS4. Oui, on passe du coq à l'âne.









C'est à l'occasion de l'Anime Expo 2022 qui se tient en ce moment même à Los Angeles que Bandai Namco Entertainment a confirmé l'arrivée en Occident de