My Hero Academia Ultra Rumble : trailer, gameplay et infos pour ce Battle Royale en free-to-play

My Hero Academia : Ultra Rumble

My Hero Academia : Ultra Rumble proposera plusieurs modes de jeu comme le "Quirk and Cooperate" qui fait affronter 8 équipes entre elles avec 3 combattants par team. Lorsqu'on sera chacun pour sa peau, les joueurs pourront utiliser les "Quirk", des coups spéciaux que possèdent chaque combattant et qui permettront d'avoir des effets différents en fonction de leur utilisation, soit en attaque, en défense ou dans les supports. Le jeu permettra de récolter et de collectionner des cartes de compétence qui permettront de faire évoluer les pouvoirs et les attributs "Quirk". Enfin, le dernier mode dévoilé n'est autre que le "Become a Hero or Villain" et qui consiste à sauver des citoyens pris au piège par les attaques des méchants. Il faudra remplir les objectifs demandés par ces citoyens pour obtenir des bénéfices précis. Espérons que le gameplay soit suffisamment fun pour que les joueurs s'y retrouvent car techniquement et visuellement, c'est d'ores et déjà daté et ça ne fait clairement pas rêver...









My Hero Academia : Ultra Rumble est attendu pour 2022 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch et une bêta fermée se déroulera du 2 au 6 février au Japon, permettant de jouer avec 12 personnages que sont

On avait eu les premières informations par le biais du Shonen Jump il y a quelques jours, on a enfin les premières vidéos officielles dedévoilées par Bandai Namco Entertainment par le biais d'un livestream qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi au Japon. L'occasion de constater qu'il s'agira bien d'un battle royale en free-to-play qui permettra jusqu'à 24 joueurs de s'affronter dans des arènes fermées. Uniquement prévu sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch,Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Ochaco Uraraka, Shoto Todoroki, Tsuyu Asui, Cementoss, All Might, Mt. Lady, Tomura Shigaraki, Dabi, Himiko Toga et Mr. Compress. Vous savez tout.