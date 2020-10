MXGP 2020 : une première vidéo de gameplay, des fonctionnalités exclusives sur PS5

MXGP 2020 refait surface à travers une première vidéo de gameplay généreusement offerte par Milestone. D'une durée de trois minutes, la séquence met en avant Tony Cairoli sur le circuit de Matterley Basin ; il débute la course à la 6e position avant de remonter progressivement au classement, et s'offrir un duel face à Jeffrey Herlings. Pour rappel, le jeu s'appuiera sur la saison 2020 avec 68 pilotes des catégories MXGP et MX2 à travers 19 pistes, sans oublier l'éditeur de circuits.



Ce dernier comprendra la fonctionnalité Heightmaps. "Elle permet aux joueurs de dupliquer les vraies configurations de circuits, souvent construits sur des collines et montagnes, nous explique-t-on. Cela ajoute ainsi du réalisme, en plus des défis auxquels peuvent faire face les pilotes de motocross pendant les courses. Quatre différents types de terrain peuvent être choisis et personnalisables ; la plaine, la carrière, le vignoble et la forêt pour créer le circuit de leur rêve. Tous les nouveaux circuits créés peuvent être partagés avec leurs amis."



Côté multijoueur (jusqu'à quatre), le mode "Playground" fera son grand retour, et il y aura également moyen de se faire plaisir avec le mode "Waypoint". En gros, les joueurs pourront créer leurs propres itinéraires en plaçant des checkpoints. Les développeurs italiens précisent, par ailleurs, l'arrivée de nouveaux serveurs dédiés pour garantir le maximum de fluidité. "De plus, le mode Race Director permet de créer des tournois en ligne, en choisissant les positions de départ, les pénalités à attribuer, mais également les caméras sur lesquelles il faut se concentrer", souligne le communiqué.



Enfin, des fonctionnalités exclusives à la PS5 sont détaillées :



Résolution dynamique jusqu’en 4K pour plus de détails et d’immersion.

60 images par seconde pour une expérience motocross plus fluide.

Support de la manette PS5 DualSense avec retour haptique et utilisation des gâchettes adaptatives pour donner aux joueurs la sensation de piloter une vraie moto dans la boue.

Support du chargement ultra-rapide pour démarrer le jeu avec des temps de chargement réduits.

Augmentation du nombre de motos par course , jusqu’à 20 joueurs en ligne.

Mise à niveau gratuite depuis la version PS4 jusqu’au 31 mars 2021.