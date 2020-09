MXGP 2020 : un premier trailer sur PS5 et Xbox Series X pour le jeu de motocross

Bonne nouvelle pour les amateurs de boue et de moteurs monocylindre de 450cc, puisque MXGP 2020 vient d'être annoncé par Milestone via un trailer très spectaculaire. Prévu pour le 10 décembre prochain, le jeu officiel du championnat du monde de motocross arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X avec son parterre de stars habituel. Totalement sous licence, le titre proposera l'intégralité des pistes, écuries et pilotes qui prennent part aux championnats MXGP et MX2 dont Tim Gajser, Romain Febvre, Antonio Cairoli ou encore Jeffrey Herlings.