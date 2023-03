MotoGP 23 : le nouvel épisode annoncé avec un premier trailer, des images et les jaquettes du jeu

Toujours aussi prolifique quand il est question de sports mécaniques, le studio Milestone nous annonce aujourd'hui l'arrivée de MotoGP 23, qui arrivera le 8 juin prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Un rendez-vous annuel avec évidemment du contenu mis à jour et des nouveautés bienvenues. Parmi les changements de prévu, le studio italien annonce un mode carrière retravaillé, avec des éléments inédits qui vont se baser sur les performances accomplies et les différentes décisions qui seront prises aussi. Il faudra prendre en compte également le développement de la moto lors des tests saisonniers, par le biais de défis dédiés dans le but de les faire évoluer plus rapidement. Cette année, les rivalités ne se limiteront pas uniquement aux affrontements sur circuit, mais on pourra aussi se chauffer sur les réseaux sociaux, puisqu'un logiciel d'interaction avec les coureurs, les équipes et les constructeurs sera mis en place. Et en fonction des interactions, l’I.A des autres coureurs agira différemment pendant les courses, nous promet-on.







Mais ce n'est pas tout, on apprend aussi que ce MotoGP 23 introduira enfin la météo dynamiquen, chose qui était réclamé à cor et à cri par les joueurs, sachant que les changements climatiques auront un impact sur la conduite et donc le déroulé des courses. D'ailleurs, pour les nouveaux venues, de nouvelles aides à la conduite pour les freins, l’accélération et la prise en main ont été intégrées, ce qui offrira une marge de progression. Enfin, sachez que MotoGP 23 permettra le retour de la MotoGP Academy, avec un apprentissage des bases. Allez, trêve de blabla, place au premier trailer.