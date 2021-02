MotoGP 21 : Milestone révèle la date de sortie, c'est pour bientôt !

MotoGP 21 nous fait le plaisir de nous donner de ses nouvelles à nouveau. Milestone, à la fois éditeur et développeur sur le titre, révèle en effet que son jeu de courses débarquera le 22 avril 2021 sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch, pas de jaloux. Les développeurs en profitent pour faire un tour d'horizon du contenu du jeu, avec notamment des précisions sur la nouvelle version du mode "Carrière de Manager" qui permet d'aller plus loin dans le management via de nouvelles fonctionnalités. De même, côté personnalisation, le jeu promet d'être ultra complet et surtout encore plus proche de la réalité. En attendant que Damien Greffet ne teste le jeu en long, en large et en travers, voici ce que Milestine nous promet pour cette nouvelle itération :

Le futur des jeux de course de moto est là !

Cette année, le gameplay a également été retravaillé, proposant notamment de nouvelles fonctionnalités iconiques. L’objectif étant de proposer une simulation de course remplie d’adrénaline et de stratégie.