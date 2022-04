Moss Book 2 : après le PS VR, la souris débarque sur Meta Quest 2, trailer d'annonce

Meta Quest Gaming Showcase cette nuit, il avait un certain Moss Book 2 qui va faire ses premiers pas sur l' Oculus Metal Quest 2 très bientôt. Les possesseurs du casque de réalité virtuelle de Facebook n'auront pas à attendre bien longtemps puisque le jeu sera mis en vente dès cet été, sans plus de précisions. Ce que l'on sait en revanche, ou du moins ce qu'on devine, c'est que Moss Book 2 reviendra plus intéressant que jamais sur Meta Quest 2, grâce aux performances techniques du casque. On gagnera en fidélité visuelle, mais aussi en termes de gameplay grâce aux manettes, les Oculus Touch, qui offrent plus de possibilités d'interaction avec les environnements, et on sait à quel point c'est important dans le jeu. Pour le reste, on imagine une aventure similaire, avec peut-être un contenu enrichi, histoire de booster l'arrivée tardive sur Meta Quest 2. On vous tient au courant de toutes les façons. Tam Armstrong, co-fondateur et PDG de Polyarc, a également pris la parole pour justifier une trahison aussi courte envers le PlayStation VR.



Parmi les annonces qui ont fait vibrer le

L'une des premières choses que nous avons entendues lorsque nous avons sorti Moss: Book II sur PlayStation VR il y a quelques semaines, c'était que la communauté Quest 2 voulait également y jouer. Aussi, nous allons le rendre disponible dans un avenir très proche. Notre objectif a toujours été de rendre la franchise Moss disponible sur autant de casques VR que possible. Nous voulons que tous les joueurs de réalité virtuelle aient l'opportunité de découvrir la joie de l'interaction physique et la puissance de la résonance émotionnelle que nous avons créée dans nos univers. Nous sommes ravis de partager notre jeu avec des millions de joueurs sur Quest 2 à travers le monde cet été.