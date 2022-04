Microids rachète une partie d'OSome Studio (Astérix & Obélix XXL, Les Schtroumpfs)

Afin de renforcer sa stratégie éditoriale et continuer à développer son portefeuille de talents, Microids a le plaisir d’annoncer aujourd’hui sa prise de participation au capital social de @OSomeStudio.



Décidément, l'actualité autour de Microids ne s'arrête jamais. Prolixe depuis plus d'un an, l'éditeur français vient d'annoncer une prise de participation de l'entreprise OSome Studio avec laquelle il collabore depuis plusieurs années. Après le sympathique et original White Night en 2015, le studio lyonnais a enchaîné les projets avec Microids, puisqu'ils ont travaillé sur Astérix & Obélix XXL2 : Las Vegum, Astérix & Obélix XXL3 : Le Menhir de Cristal et plus récemment Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille. Ce rachat, minime dans un premier temps, permet surtout à Microids de consolider les bonnes relations avec le studio en qui l'éditeur semble croire, ce dernier n'étant pas avare en talents il est vrai. D'un côté comme d'un autre, on voit cette prise de participation comme un véritable engagement et une confiance mutuelle."Après la création de Microids Studio Lyon et Microids Studio Paris, nous voulons nous engager durablement avec l’un de nos studios partenaires, OSome Studio. Chez Microids, nous estimons qu’il est essentiel en 2022 de pérenniser des partenariats avec des studios français qui font la fierté de notre patrimoine culturel vidéoludique", déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids. "Nous voyons la prise de participation par Microids dans notre studio comme un moyen parfait de pérenniser un partenariat sur le long terme. Elle nous permet de continuer à faire vivre des licences iconiques comme Astérix et Les Schtroumpfs, mais aussi à nous développer internationalement et ainsi renforcer notre équipe, avec d’autres licences et d’autres défis à venir. Nous accueillons à bras ouverts Microids et nous avons hâte de pousser encore plus loin la collaboration avec eux" se félicite Mathieu Frémont, CEO et co-fondateur d’OSome Studio. Reste à savoir maintenant quel est le jeu sur lequel le studio travaille...