Metal Slug Code J : SNK annonce un nouveau Metal Slug avec des graphismes en 2.5D

TiMi Studios, qui se charge du développement, et qui semble avoir repris l'ensemble des meilleurs stages pour les refaire à leur sauce. Notez que TiMi Studios n'en est pas à son premier coup d'essai, c'est à eux également qu'on leur doit Contra Return, KOF Destiny, Call of Duty Mobile et Pokémon Unite.





Comme ça, sans prévenir, SNK a officialisé l'arrivée d'un nouveau Metal Slug. Répondant au nom de Metal Slug Code J (titre provisoire), cette nouvelle itération se distingue par ses graphismes en 2.5D, ce qui ne manquera pas de choquer les puristes comme nous, le charme d'un Metal Slug étant avant tout le pixel-art. Mais que l'assemblée se rassure, il s'agit en réalité d'un épisode développé uniquement pour le marché mobile. Pour ce faire, SNK a donné son aval au studio chinois