Metal Slug 3 : l'OST se présente dans plusieurs sublimes éditions, CD et vinyle

Version CD (20,00 euros)

Digipak Luxe 3 volets finition mat avec vernis sélectif

Picture Disc Metal Slug 3

Visuel en impression large sur 2 volets, tranches intérieures imprimées

Intégralité de la bande originale du jeu sur le format CD

Commentaires inédits de l’équipe du jeu

Illustration originale de Tonko, artiste officiel de SNK, sur support Mini-Shikishi de fabrication japonaise, offerte aux 150 premiers acheteurs





Au passage, voici la tracklist qui devrait vous éveiller quelques souvenirs :

01 THE MILITARY SYSTEM (Operation Explanation, Ranking)

02 BARRACKS (Character Select)

03 Blue Water Fangs -The Island of Dr. Moreau- (Main Theme From METAL SLUG 3, Stage 1)

04 Marine Diver (Stage 1 Alternative Route〜Deep Sea)

05 The UNKNOWN WORLD (Stage 1 Alternative Route〜Core Facility, UFO Interior Passage 1)

06 STEEL BEAST 7BEATS (Boss Theme A)

07 Midnight Wandering (Stage 2)

08 Devil’s Snow Cave (Stage 1 Alternative Route〜Cave of Ice)

09 METAMORPHOSIS (Boss Theme B)

10 The Shallow Sea (Stage 3)

11 Hard Water (Stage 3 Alternative Route〜Underground Channel)

12 ASSAULT THEME (Stage 3 Alternative Route〜Bridge, Stage 5-2)

13 Secret Factory (Stage 3 Alternative Route〜Armory)

14 Desert (Stage 4)

15 Pyramid (Stage 1 Alternative Route〜Pyramid)

16 THE CENOTAPH (Stage 4 Alternative Route〜Ancient Ruins)

17 The Japanese Army (Stage 4 Alternative Route〜Ex-military Hideout)

18 Into the Sky (Stage 5-1)

19 THE KIDNAPPING (Alien Appearance)

20 Into the Cosmos (The Void of Space)

21 KISS IN the DARK (Enemy UFO Interior)

22 FIRST CONTACT (UFO Interior Passage 2)

23 BIOINFORMATICS (UFO Interior Passage 2)

24 ESCAPE (UFO Escape)

25 FINAL ATTACK (Final Boss)

26 END TITLE (Final Production〜Staff Roll)

27 GRAVESTONE (Game Over)

28 CARRY OUT (Stage Clear)



Alors, heureux ?