Metal Mutation : le jeu a le soutien de Microids Indie, un trailer et une date de sortie

Connu pour ses productions familiales, Microids se diversifie pas mal depuis quelques années et s'intéresse depuis peu aux jeux indé. A travers son label Microids Indies, l'éditeur français nous fait savoir qu'il a pris sous son aile le jeu Metal Mutation, roguelike/dungeon crawler développé par les Chinois de T0 STUDIO. Se déroulant dans un univers post-cyberpunk, le titre va nous faire incarner un cyborg accompagné d'un IA qui se déplace systématiquement avec lui. Son objectif : sauver l'Humanité d'un métal qui a muté et qui est capable de tuer n'importe qui rapidement. Jouable seul ou jusqu'à quatre en coopération, Metal Mutation arrivera sur PC le 23 février 2023 par le biais de Steam et se dévoile avec une première vidéo. De quoi se faire une idée du rendu visuel, de l'ambiance qui se dégage, mais aussi du gameplay. Une démo jouable est d'ailleurs disponible, histoire de se faire une bonne idée du titre.