Media Molecule : le studio derrière Dreams réfléchit déjà à son prochain jeu

Alors qu'il vient tout juste s'accoucher de l'extraordinaire Dreams après sept années d'intense gestation, Media Molecule semble plus que jamais décidé à entretenir sa notoriété. Et pour ce faire, comme son cofondateur Alex Evans vient de l'annoncer au micro du magazine EDGE, le plan est simple : s'atteler très bientôt à la conception... d'un tout nouveau titre.Pas de répit pour les braves, comme diraient certains :déclare le Britannique.Espérons juste que ce nouveau projet ne soit pas aussi gargantuesque que le précédent, histoire que la firme puisse respirer un peu et, peut-être, renflouer ses caisses plus facilement. D'ailleurs, on attend toujours les chiffres de ventes de Dreams dont on souhaite avec sincérité le meilleur succès possible.