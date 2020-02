Marvel Ultimate Alliance 3 : Les 4 Fantastiques en approche, la date de sortie annoncée

Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order le 26 mars prochain. C'est en effet ce qu'annonce Nintendo via Twitter, sachant que le DLC dédié à leur gloire ( Fantastic Four : Shadow of Doom) est inclus dans le Season Pass pour lequel il faut débourser 19,99€. Un prix non négociable puisqu'aucune des extensions du jeu n'est disponible séparément. On nous promet que de plus amples détails sur l'add-on seront communiqués ultérieurement.





Les Quatre Fantastiques rejoignent l'alliance le 26/03 dans le pass d'extension de @MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order ! #MUA3



Achetez le pass d'extension : https://t.co/71gl1b3tSv pic.twitter.com/Te0ob3IpJo — Nintendo France (@NintendoFrance) 19 février 2020

Les 4 Fantastiques feront leur entrée dans