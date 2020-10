Mario Kart Live Home Circuit : une nouvelle vidéo qui explique le concept en détail

Mario Kart Live : Home Circuit s'offre une nouvelle vidéo dans laquelle son concept est décortiqué, même si l'on avait déjà compris que la réalité augmentée serait sollicitée pour créer ses propres circuits. Plus concrètement, il faudra d'abord utiliser les quatre portiques inclus dans le pack, puis passer dans chacun d’entre eux avec le kart téléguidé, pour dessiner la piste. D'après ce qu'expliquent les développeurs de Velan Studios, les joueurs pourront laisser libre cours à leur créativité (élaborer des circuits simples ou complexes) à la seule condition de disposer d'un espace d'au moins 3,5 m x 3 m. "Hormis cela, n’importe quel espace de vie, vaste ou limité, peut se transformer en une expérience de Mario Kart unique, offrant des possibilités de configuration illimitées, même dans de petites pièces", nous garantit-on.







A l'instar des autres épisodes de la série, Mario Kart Live : Home Circuit disposera d'un mode "Grand Prix" où il s'agira d'affronter les Terreurs de Bowser dans huit Grands Prix comportant 24 parcours différents au total. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que chaque item aura un impact sur le comportement de notre kart. Ainsi, si l'on glisse sur une peau de banane, notre véhicule s'arrêtera, alors que si l'on parvient à attraper un champignon, il se mettra à accélérer subitement. Même la Bill Balle sera présente : grâce à elle, le bolide se dirigera tout seul sur le tracé.



"Le ramassage des pièces en jeu déverrouillera en outre des options de personnalisation permettant aux joueurs de booster leur style à l’écran avec différents costumes et types de karts, est-il indiqué dans le communiqué. Tout comme dans Mario Kart 8 Deluxe, il existe également une option de conduite assistée qui aide le kart à rester sur la piste, ce qui permet aux joueurs plus jeunes ou moins expérimentés de participer à la fête." En plus du mode "Grand Prix", le jeu comprendra le mode "Course personnalisée" pour ajouter des obstacles et des objets comme bon nous semble, le mode "Contre-la-montre", et même le fameux mode "Miroir".



Enfin, il sera possible de jouer jusqu'à quatre, à condition d'utiliser autant de Nintendo Switch et d'exemplaires du jeu (qui sera téléchargeable gratuitement sur l'eShop). Mario Kart Live : Home Circuit est attendu pour le 16 octobre prochain, sachant que deux packs (un pour Mario, un autre pour Luigi) seront disponibles.