Madden NFL 23 : John Madden de retour sur la jaquette après plus de 20 ans d'absence

Décédé il y a quelques mois, le 28 décembre 2021 très exactement, John Madden restera à tout jamais lié au jeu de football américain d'Electronic Arts. Aussi, pour lui rendre un dernier hommage, l'éditeur américain a décidé de le mettre sur la jaquette de Madden NFL 23 qui arrivera le 19 août prochain sur PC et consoles. Cela fera plus de 20 ans que le coach sportif n'était pas apparu sur une jaquette du jeu, tandis que la série a fait ses débuts en 1988, il y a 34 ans. Pour le visuel, c'est une illustration d'un John Madden plutôt jeune, au top de sa carrière qui a été choisie, avec son sourire si convivial, histoire qu'on se souvienne de lui pour l'éternité.Au-delà de l'hommage au coach, Electronic Arts a aussi précisé que les versions PS5 et Xbox Series profiteront du système de jouabilité FieldSENSE, une technologie inédite qui permet une intéraction physique jamais vue dans un jeu vidéo sportif, permettant à chaque joueur de se battre pour chaque portion de terrain et de changer l’issue d’un placage. Ce système intègre aussi des mécanismes nouveaux comme le 360 Cuts, dont la particularité est de permettre de changer de direction un en clin d'oeil tout en contrôlant le porteur du ballon. Il y a aussi le Skill Based Passing, qui est une nouvelle façon de transmettre le ballon avec un contrôle optimal et de l'envoyer à l’endroit désiré, avec la puissance souhaitée. Madden NFL 23 sera-t-il l'épisode de la révolution ? Réponse le 19 août prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.

Suite à l’annonce du #MaddenDay, en mémoire au Coach John Madden et à son retour sur la jaquette de EA SPORTS Madden NFL pour la première fois depuis plus de vingt ans, Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA) a annoncé aujourd’hui un ensemble nouveautés qui enrichiront la jouabilité de Madden NFL 23 dès sa sortie mondiale,prévue le 19 août prochain. Madden NFL 23 propose la plus authentique simulation de football américain à 11 contre 11. Avec l’apport décisif du système de jouabilité FieldSENSE™ sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S, les joueurs bénéficieront d’un contrôle accru à chaque poste dans Madden NFL 23.

FieldSENSE tire profit de technologies et de mécanismes inédits pour une jouabilité fluide et des résultats authentiques sur le terrain. La technologie d’animation de FieldSENSE permet le « Hit Everything », un système qui redéfinit les interactions physiques du football américain pour permettre à chaque joueur de se battre pour chaque portion de terrain et de changer l’issue d’un placage. Il contient également de nouveaux mécanismes tels que 360 Cuts, qui permet aux joueurs de changer de direction en un éclair tout en contrôlant le porteur du ballon, ou Skill Based Passing, une nouvelle façon de transmettre le ballon avec un contrôle optimal et l’expédier ainsi exactement à l’endroit désiré, avec la puissance souhaitée.

« Coach Madden respirait le football américain et son engagement pour l’authenticité est au cœur de la philosophie EA SPORTS, » a déclaré Aaron McHardy, producteur exécutif de la jouabilité de Madden NFL. « John Madden avait imaginé ce que serait la plus réaliste de toutes les simulations de football américain à 11 contre 11, et nous avons développé FieldSENSE pour que jeu gagne encore en authenticité dès cette année. Nous avons hâte que nos joueurs les plus fidèles ressentent la qualité de contrôle que FieldSENSE va leur procurer dans Madden NFL 23.”

Quel que soit le mode de jeu, FieldSENSE aura un impact sur la jouabilité générale de Madden NFL 23, permettant ainsi à chacun de mieux contrôler ses aptitudes et de peser sur le résultat du match. Avec une multitude d’améliorations apportées aux systèmes de jouabilité qui consolident les fondamentaux du football américain (couverture en zone, pass-rush, contenir des quarterbacks mobiles, etc.), la jouabilité de Madden NFL 23 est plus équilibrée que jamais.



La présentation générale du jeu bénéficie également de nombreuses améliorations, avec de nouveaux types de corps de joueurs, de nouveaux équipements et des graphismes entièrement refaits à partir de nouvelles numérisations du corps et des tenues des joueurs de la NFL. Des centaines de nouveaux visages de joueurs et d’entraîneurs ont également été numérisés pour la sortie du jeu, et d’autres viendront s’y greffer tout au long de la saison. Sans oublier de nouvelles caméras « touchdown » 4K centrées sur les joueurs, identiques à l’actuel habillage télévisuel de la NFL, qui permettent d’atteindre un nouveau degré de réalisme.



Face of the Franchise : Pour son retour, The League met l’accent sur la création d’une carrière légendaire en NFL à cinq postes clés, dont le poste decornerback (pour la première fois), et sur le noble objectif d’intégrer le « 99 Club » de Madden NFL. Avec FieldSENSE, le jeu s’enrichit de mécanismes spécifiques. Et parce que The League est un mode avec des joueurs verrouillés, quel que soit le poste choisi dans Face of the Franchise, il y aura de nouvelles commandes à maîtriser. Parmi les nouveautés du mode Franchise, certaines répondent aux demandes les plus insistantes de la communauté. Elles concernent notamment les joueurs autonomes (ou Agents libres), les systèmes de contrat (Contract Tools). Quant aux améliorations apportées au système de recrutement, à l’accueil (Hub) et à la logique d’échange, elles permettent de prendre les décisions depuis votre bureau. La simplification de la création d’équipes et la facilité des affrontements dans Madden Ultimate Team permettent de bâtir l’effectif le plus puissant autour de stars et de légendes de la NFL.



Précommandez l’Édition All Madden avant le 22/07 et recevez un joueur Team Élite All Madden + du contenu de précommande :

3 jours d'accès anticipé

4 600 Points Madden

Droit à la nouvelle version

Défis Accès anticipé exclusifs

Choix de 2 joueurs Élite (1 offensif et 1 défensif)

Matériel All Madden

Élément stratégique Madden

Les membres d’EA Play pourront également jouer à Madden NFL 23 en avance grâce à un essai de 10 heures débutant trois jours avant la sortie du jeu, et ils bénéficieront aussi chaque mois d’avantages exclusifs en jeu. De plus, les membres d’EA Play Pro peuvent débloquer Madden NFL 23 Édition EA Play Pro plus tôt, et s’ils se connectent au moins une fois par mois, recevoir toutes les récompenses EA Play et 500 Madden Points mensuels. Pour en savoir plus sur EA Play et EA Play Pro : https://www.ea.com/ea-play.



Madden NFL 23 est développé à Orlando (Floride) et à Madrid (Espagne) par EA Tiburon et sera disponible dans le monde entier le 19 août prochain sur Sony PlayStation®4, Sony PlayStation®5, Microsoft Xbox® One, Microsoft Xbox® Series X|S, PC via l’EA app pour Windows, Origin™, Steam et Epic Games Store