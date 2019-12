Luigi's Mansion 3 : Nintendo lève le voile sur le Season Pass, ça se fera en deux temps

Nintendo s'est enfin décidé à lever le voile sur le Season Pass de Luigi's Mansion 3, via un communiqué officiel qui précise que l'opération se fera en deux temps. La première partie de ce Multiplayer Pack sera déployée d'ici le 30 avril 2020 : elle contiendra trois mini-jeux supplémentaires pour "Les jeux de l'étrange", trois tenues inédites destinées à Luigi, ainsi que des nouveaux fantômes pour la "Tour hantée". D'ici le 31 juillet 2020, les détenteurs du Season Pass auront accès à la même chose, c'est-à-dire trois mini-jeux, trois costumes, et des fantômes en plus.A noter que tout ça coûtera une dizaine d'euros et sera proposé en bloc. Autrement dit, il n'y aura pas moyen de se procurer l'une ou l'autre partie séparément. Enfin, précisons qu'une fois ce DLC acheté, les joueurs se verront remettre en guise de bonus une lampe de poche dédiée à la gloire de l'Ectochien. Luigi's Mansion 3 est disponible sur Nintendo Switch depuis le 31 octobre dernier.