Lost Records Bloom & Rage : le nouveau jeu des créateurs de Life is Strange sera en 2 parties

Annoncé lors des Game Awards 2023 il y a 5 mois, Lost Records Bloom & Rage est de retour sous les feux des projecteurs via une nouvelle bande-annonce un peu spéciale. Elle reprend en effet le principe de ces images tournées au camescope, qui plus est dans les années 90, ce qui signifie que la qualité est loin d'être optimale, avec en prime un affichage en 4/3 de l'époque. On y voit surtout le personnage de Swann, qui annonce que si cette vidéo est visionnée, elle est déjà morte. Sauf que son rire à la fin nous induit un peu en erreur. De toutes les façons, les équipes de Don't Nod veulent clairement jouer sur ce mystère, d'autant que le jeu sera découpé en deux parties, l'un se déroulant en 1995, l'autre en 2022. Les 27 ans qui séparent les deux histoires cachent un terrible secret, rappelant le "Ça" de Stephen King, tandis que la sortie des deux parties du jeu se fera à un mois d'intervalle, ce qui laissera le temps aux joueurs/joueuses de spéculer sur la suite.L'histoire de Lost Records Bloom & Rage nous permettra de suivre un groupe de 4 amies durant l'été 1995 que sont Swann, Nora, Autumn et Kat. Ce qu'elles aiment par-dessus tout, c'est traîner ensemble, jouer de la musique, fumer, boire et ne pas soucier de la vie. Sauf qu'un événement va les lier éternellement et c'est sur cet élément précis que le jeu repose. De quoi attiser notre curiosité. La sortie de Lost Records Bloom & Rage est programmée pour fin 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.