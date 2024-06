Lollipop Chainsaw RePOP : le remake s'est transformé en remaster, 1ère vidéo

Deux ans qu'on entend parler du retour de Lollipop Chainsaw sur nos consoles actuelles à travers un remake que beaucoup attendaient. Et bien ces derniers risquent de déchanter, puisque c'est finalement un remaster qui a été façonné comme en témoigne le tout premier trailer. De quoi tomber des nues, surtout quand on voit le résultat à l'image. Un simple lissage des textures et rien d'autres, il va falloir se coltiner des animations old school et des effets visuels qui manquent clairement de peps. Histoire d'en rajouter une couche, sachez que les musiques du jeu d'origine n'ont pas été renouvelées et qu'on aura droit à une OST complètement inédite, les développeurs et les ayant-droits musicaux n'ayant pas réussi à se mettre d'acord sur le plan financier.La sortie de Lollipop Chainsaw RePOP est attendue pour le 25 septembre 2024 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.