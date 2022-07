Lollipop Chainsaw : 10 ans plus tard, le jeu va avoir droit à un remake, 1ers détails

Lollipop Chainsaw va avoir droit à un remake. C'est en effet ce qu'annonce au détour d'un tweet Yoshimi Yasuda, le patron du studio Dragami Games où le jeu est actuellement en cours de développement. Pour ceux qui auraient des doutes quant à la crédibilité du projet, rappelons tout de même que Yasuda-san est l'ex-patron de Kadokawa Games qui, à l'époque, éditait certains jeux de Grasshopper Manufacture tels que Lollipop Chainsaw donc, mais aussi Killer is Dead. Et comme le bonhomme a aussi oeuvré sur Lollipop Chainsaw en tant que producteur, on peut lui faire confiance. Par ailleurs, il faut savoir que dans ses rangs, Dragami Games compte un certain nombre de développeurs ayant travaillé sur la version originelle sortie en 2012. Bref, tout à l'air rondement ficelé.





Lollipop Chainasaw Remake の発表に関する Producer message をお届けします…!!!

Please check Producer message about Lollipop Chainsaw Remake.#lollipopchainsaw#ロリポップチェーンソー pic.twitter.com/ILeLTKNVZ3 — 安田善巳 (@yasudaD5) 5 juillet 2022



Pourquoi un remake ? "Malheureusement, plusieurs facteurs font que les fans ne peuvent plus jouer facilement à Lollipop Chainsaw, et cela fait maintenant un moment que les joueurs ne sont plus en mesure d'en profiter sur les consoles actuelles, explique Yoshimi Yasuda. Nous, les développeurs du jeu original, considérons le jeu comme précieux et ne souhaitons pas le laisser disparaître dans les limbes. Du coup, nous avons acquis les droits de la licence auprès de Kadokawa Games et avons de décidé de faire un remake. Nous avons déjà contacté Warner Bros. pour leur parler du projet, et ils ont fait le choix de nous soutenir dans cette aventure."



Yasuda-san explique qu'il faut s'attendre à quelques différences par rapport au premier Lollipop Chainsaw, notamment au niveau de la B.O. qui comprendra de nouvelles musiques et ne reprendra pas l'intégralité des morceaux sous licence présentes dans la version de 2012. Compte tenu des spécificités techniques des machines d'aujourd'hui, Dragami Games compte miser sur des graphismes au réalisme nettement plus poussé. Enfin, si l'on ignore si Suda51 a été sollicité pour ce ramake, on sait en revanche que la sortie du jeu est d'ores et déjà programmée pour 2023 sur des paltes-formes qui n'ont pas encore été précisées.





Dix ans plus tard,