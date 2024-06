Little Big Adventure : le remaster devient un remake grâce à Microids, première vidéo

Little Big Adventure : Twinsen's Quest est attendue pour octobre 2024 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.





C'est un grand soulagement pour Studio [2.21] et le projet de restauration de Little Big Adventure puisque les développeurs français ont enfin trouvé un partenaire pour les soutenir dans leur aventure. La bonne nouvelle avait déjà été relayée il y a quelques mois, mais l'éditeur en question avait été gardé secret. C'est en réalité Microids qui a été séduit par le projet de faire revivre un monument du jeu vidéo français, prouvant une fois encore qu'il n'est jamais le dernier pour être à l'affût pour faire revive les gloires passées des années 80 et 90. Ensemble, ce n'est plus un remaster qu'ils ont fait, mais un remake complet, avec nouvelle direction artistique (toon-shading), gameplay remis au goût du jour et de nouvelles musiques composées par Philippe Vachey. L'idée est évidemment de faire vibrer la corde nostalgique des joueurs les plus anciens, tout en permettant à la nouvelle génération de découvrir un titre qui avait marqué son temps à son époque. Ce dernier ayant un âge avancé, il a aussi été décidé de refaire les niveaux entièrement pour qu'ils soient plus fluides et agréables à parcourir.La sortie de