Level Zero : le Survival Horror multi dévoile son gameplay asymétrique, c'est plutôt joli

Annoncé il y a 15 jours, un peu en catimini, avec un premier trailer, Level Zero fait son grand retour avec cette fois-ci du gameplay et de l'ambition à revendre. Survival horror qui reprend le concept de ces jeu multi en ligne asymétrique que Dead by Daylight a carrément popularisé il y a quelques années, ce Level Zero oppose une équipe de scientifiques dénués d'armes à feu et devant réparer un groupe électrogène pour faire jaillir la lumière et être saufs. Face à eux, des créatures aux dents et aux griffes acérées, capables d'arracher des jugulaires d'un simple revers de main. Les seules armes de nos scientifiques ne sont que des bâtons lumineux, des fusées éclairantes ou des zones éclairées qui font fuir ces créatures de la nuit. Le jeu se joue à six personnes, deux incarnant les monstres, tandis que les quatre autres seront les scientifiques en panique. Comme d'habitude, pour s'en sortir, il va falloir se coordonner et travailler en équipe, tandis que les deux autres partiront à la chasse à la chair fraîche. Contrairement aux autres jeux du même genre, Level Up propose des graphismes poussés, limite next gen sur certains plans, ce qui fera peut-être la différence avec la médiocrité visuelle des autres productions du même acabit.La sortie de Level Up est attendue pour 2023 sur PC et consoles, sans plus de précisions et c'est développé par DogHawl Games, des Ukrainiens basés à Kiev.