Les Schtroumpfs L’Epopée des Rêves : nouveau gameplay par les créateurs de Marsupilami

Les Schtroumpfs : L’Epopée des Rêves, à venir sur toutes les plateformes existantes du marché. On rappelle qu'il s'agit du nouveau jeu développé par Ocellus Services, à qui l'on doit l'enthousiasmant Marsupilami Le Secret du Sarcophase sorti en 2021. Le but va être ici de libérer les Schtroumpfs de leurs rêves, en passant de niveaux idylliques à des mondes fantasmagoriques à travers un plateformer coloré et pour toute la famille. Voici le dernier trailer (en date) avec du gameplay, sachant que le jeu sortira le 24 octobre prochain.





L'été prend fin, la rentrée s'active et du côté de chez Microids, on prépare la sortie du jeu