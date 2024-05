Les Schtroumpfs L’Epopée des Rêves : ce sont les développeurs de Marsupilami qui sont derrière

Les Schtroumpfs L’Epopée des Rêves, prévu pour fin 2024 sur l'ensemble des consoles. C'est le studio Ocellus (devenu Ocellus Services d'ailleurs) qui est à l'oeuvre, et qui s'est fait connaître avec le jeu Marsupilami Le Secret du Sarcophage sorti en 2021. Un gage de qualité ? Probablement puisque ce dernier avait surpris par la qualité de sa production. Quant à Les Schtroumpfs L’Epopée des Rêves, il s'agira d'un jeu de plateforme, en vue 3D isométrique, sachant que la caméra dynamique n'hésitera pas à nous montrer des angles différents.

Toujours aussi motivé quand il s'agit de proposer des adaptations de BD en jeux vidéo, Microids nous fait savoir l'existence du jeu

Concernant l'histoire, on apprend que Gargamel a élaboré un nouveau plan machiavélique pour s’emparer des Schtroumpfs. Il a lancé un sort sournois sur les buissons de salsepareille, la délicieuse friandise préférée des Schtroumpfs, les plongeant dans un profond sommeil. Le titre proposera du solo et du coop sur 4 mondes différents, comprenant 28 niveaux, répartis en 12 stages et 16 mini-niveaux. La sortie de Les Schtroumpfs L’Epopée des Rêves est attendue pour la fin de l'année sur PC et toutes les consoles du marché.