Les Schtroumpfs 2 Le Prisonnier de la Pierre Verte : un épisode où Gargamel fait équipe avec les Schtroumpfs

De loin l'éditeur le plus prolifique du marché, Microids enchaîne les annonces et les jeux. On apprend à l'instant l'arrivée cette année d'un jeu Les Schtroumpfs 2 : Le Prisonnier de la Pierre Verte sur PC et tous les consoles du marché. Il s'agit de la suite du jeu Les Schtroumpfs Mission Malfeuille et c'est toujours OSome Studio qui est au développement. Le jeu sera sensiblement le même, puisqu'il s'agira d'un jeu d'aventure et de plateforme qui ne misera plus sur le Vaporisaschtroumpf, mais le SchtroumpfoMix que le Schtroumpf Bricoleur a mis en place. Il s'agit de sa nouvelle invention, mais pour qu'elle puisse correctement fonctionner, il a besoin de la Pierre Verte qui se trouve dans le laboratoire de Gargamel. Malheureusement, la pierre se brise et ses fragments s’éparpillent aux quatre coins du Pays maudit, avec en prime ses pouvoirs lâchés en pleine nature et complètement hors de contrôle. Pire, la pierre a libéré Stolas, un être maléfique qui a décidé de semer la terreur et le chaos. Le Grand Schtroumpf décide alors d'envoyer une équipe de 4 Schtroumpfs pour vaincre ce fléau et tenez-vous bien, Gargamel sera à leurs côtés. En attendant un premier trailer, voici des images et les jaquettes du jeu.