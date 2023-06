Les Schtroumpfs 2 : 1ère vidéo de gameplay, il y a une vibe Ratchet & Clank

Vaporisaschtroumpf a été remplacé par le SchtroumpfoMix, une machine qui permet de tirer des boules d'énergie. A l'image du jeu d'Insomniac Games, ce Les Schtroumpfs 2 : Le Prisonnier de la Pierre Verte permettra de nombreuses manoeuvres de la part de nos lutins bleus, capable de sauter, dasher dans les airs, double-sauter aussi et faire des pirouettes sur les côtés. Plutôt joli avec cette ambiance familiale comme l'a été le premier épisode, le titre a la particularité de proposer Gargamel comme allié de renfort dans cette suite. On ne sait pas si on pourra le contrôler ou pas, mais la communication mise dessus.





Cette fois-ci, l'attente n'aura pas été trop longue. Un mois seulement après son annonce, Les Schtroumpfs 2 : Le Prisonnier de la Pierre Verte dévoile enfin sa première vidéo, avec du gameplay dedans. Comme souvent avec Microids, la vidéo est beaucoup trop courte pour se faire un véritable avis en 40 secondes, mais on peut néanmoins détecter une "vibe" Ratchet & Clank dans ce jeu d'action / aventure / plateforme toujours développé par OSome Studio. Comme on le sait, leLa sortie de Les Schtroumpfs 2 : Le Prisonnier de la Pierre Verte est attendue pour le 2 novembre PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.