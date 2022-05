The Lapins Crétins Party of Legends : le party-game chinois arrive en Occident après 3 ans

Depuis plusieurs années, Ubisoft s'est désintéressé de ses lapins crétins, pourtant ultra populaire dans les années 2006 à 2010. Pour les faire encore exister dans le paysage du jeu vidéo, l'éditeur français a eu la bonne idée de les associer à Mario dans un Tactical-RPG qui a su trouver son public et dont on attend le 2ème épisode cette année. En attendant, lors de ses derniers résultats financiers, Ubisoft a évoqué l'arrivée en Occident de The Lapins Crétins : Party of Legends, un party-game sur Nintendo Switch et jusquà présent réservé au marché chinois depuis 2019. Mais le jeu va connaitre une nouvelle sortie puisque les marchés occidentaux vont pouvoir le découvrir dès le 30 juin 2022, au prix de 39.99€, aussi bien sur l'eShop qu'en version boîte. C'est donc le bon moment de vous proposer le trailer de l'époque, doublé uniquement en chinois.

- Jusqu’à 4 joueurs en local

- 50 mini-jeux

- Possibilté de créer ses listes personnalisées avec ses jeux favoris

- Niveau de difficulté personnalisable