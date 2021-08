Koh-Lanta Les Aventuriers : premières images pas folichonnes du jeu vidéo et une date de sortie aussi

Le timing est parfait et forcément calculé : Microïds a attendu le jour de la diffusion du premier épisode du Koh-Lanta All-Stars (La Légende) pour faire le reveal des premières images de son jeu vidéo, à savoir Koh-Lanta : Les Aventuriers, plus un an après l'annonce. On ne va se mentir et mythonner pour faire plaisir aux copains RP, mais visuellement, le titre jure pas mal avec des graphismes qui donnent l'impression d'avoir affaire à un jeu mobile un peu désuet. C'est Magic Pockets qui est en charge du développement, un studio habitué aux petites productions ou à des adaptations de seconde zone. Le parti-pris d'une DA proche d'un rendu BD pourrait sauver ce rendu un peu cheap, mais on attendra de voir le jeu en mouvement pour tirer des conclusions définitives.



En attendant, sachez qu'en termes de gameplay, ce Koh-Lanta : Les Aventuriers misera aussi bien sur les épreuves que la vie sur le camp avec la possibilité de suivre certains candidats et ainsi participer à la collecte de noix de coco, d’eau ou encore de bois. Pendant ces moments d'accalmie, il sera possible d’explorer la zone de campement à la recherche d’un collier d’immunité, qui sera fort utile lors du prochain conseil. Autre détail sympathique du gameplay : la possibilité de faire des alliances ou de trahir certains copéquipiers, comme dans le vrai jeu, sachant que les choix influenceront l’issue de l’aventure. De belles promesses donc, qu'on attend de voir lorsque le jeu sera sorti, à savoir le 14 octobre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. On imagine qu'à cette date, le programme sera toujours en cours de diffusion sur TF1...