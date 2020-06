Koh-Lanta : un nouveau jeu vidéo annoncé pour 2021, premières infos

Sans doute désireux de surfer sur l'énorme popularité de l'émission pendant le confinement, Microïds annonce avoir signé un accord avec la société de production ALP pour le développement d'un nouveau jeu vidéo Koh-Lanta sur les consoles de salon. On nous assure qu'il " sera une représentation fidèle de l’émission et de ses règles. Les joueurs, seuls ou avec des amis, devront améliorer leur camp et remporter les célèbres épreuves d’immunité et de confort, pour progresser dans leur aventure et atteindre le défi ultime des poteaux !"



Pour le moment, on ignore si les aventuriers seront les mêmes qu'à la télévision (incarner Claude ou Téhéiura, on ne cracherait pas dessus) et si Denis Brogniart sera sollicité. Avec 25 saisons au compteur, il serait dommage de se priver de certaines figures emblématiques de l'émission. Quoi qu'il en soit, la sortie du jeu est programmée pour 2021 sur des supports qui ne sont pas précisés dans le communiqués. On rappelle que ce n'est pas la première fois que Koh-Lanta fait l'objet d'une adaptation vidéoludique, puisque la DS, la Wii, les appareils mobiles et la 3DS ont été servis entre 2008 et 2014.