KOF XIII Global Match : une sortie sur PC avec rollback netcode

The King of Fighters XIII : Global Match sortira également sur PC et c'est SNK qui l'annonce sur son compte Twitter, tout en renvoyant vers la page Steam pour qu'on puisse récupérer les informations les plus importantes. Et celle qui nécessite d'être partagée, c'est la présence du rollback netcode, essentiel pour le jeu en ligne sans le moindre accroc, notamment pour les jeux de baston 2D. SNK précise aussi que de nouveaux salons en ligne sont prévus avec la possibilité de rejoindre/observer des matchs avec plusieurs joueurs à la fois. Concernant le roster, pas moins de 36 combattants sont prévus, tandis que les graphismes 2D faits à la main nous rappellent à quel point, c'était mieux avant.



La sortie de KOF XIII Global Match est attendue pour le 20 février 2025 sur PC et voici quelques screenshots.