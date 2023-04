KOF XIII est de retour sur PS4 et Nintendo Switch avec le rollback netcode, nouveau trailer

C'est sans doute l'annonce à retenir du week-end, et en provenance directe de l'EVO Japan, c'est le retour de KOF XIII sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Après 12 ans d'attente, SNK s'est enfin décidé à porter l'un de ses meilleurs jeux de baston ever sur des machines plus récentes, avec en prime le rollback netcode pour assurer des affrontements en ligne d'une stabilité irréprochable. Beaucoup, à l'annonce de ce portage, vont sans doute laisser tomber KOF XV pour apprécier les graphismes 2D-HD splendides de cet épisode de coeur qui restera un monument du VS fighting. On rappelle que le jeu était sorti sur PC, PS3 et Xbox 360 en 2011 et qu'il avait fait l'unanimité. Pas de date de sortie annoncée pour le moment, mais une bêta ouverte qui sera déployée au début de l'été pour faire des tests grandeur nature. Le week-end commence sur les chapeaux de roue. C'est formidable.