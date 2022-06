KOF '98 Ultimate Match Final Edition : deux éditions collector Shockbox NeoGeo par Pix'n Love

Outre l'annonce de la team Awakened Orochi qui sera disponible en DLC dans KOF XV en août prochain, SNK a également fait une belle surprise ce matin pour les amateurs de baston 2D, puisque The King of Fighters '98 Ultimate Match Final Edition est disponible dès à présent sur PS4. Il s'agit pour le moment de la version digitale, en vente libre sur le PlayStation Network à 15€, mais sachez que Pix'n Love proposera le jeu dans sa version physique. Comme d'habitude avec le fabricant français, c'est la qualité et la nostalgie qui ont drivé cette édition, puisqu'il s'agira d'une version ShockBox NeoGeo à venir prochainement. L'annonce a été faite, mais les précommandes ne seront ouvertes qu'à partir du 27 juin à 17h pétantes. Trois versions seront proposées à la vente, Standard, Collector et Deluxe, avec un rendu, des bonus et des prix différents. Là où Pix'n Love est malin et va pousser les gros collectionneurs à acheter toutes les éditions, c'est que chaque édition propose une jaquette differente et réversible. Voici d'ailleurs le détail de chaque édition, avec le prix qui va avec.

KOF '98 UMFE (PS4 - 29.90€)

First Edition avec Jaquette réversible.

Limité à 3000 ex.

EDITION COLLECTOR KOF '98 UMFE (PS4 - 79,90€)

Cette édition numérotée à 2500 ex. comprend :

Le jeu KOF '98 UMFE (édition physique) pour PlayStation 4™.

Une boîte NEOGEO officielle numérotée à 2500 ex. avec jaquette réversible.

Un artbook de 80 pages regroupant des documents de conception et illustrations inédites.

La bande originale sur format CD avec digifile.

Quatre lithographies recto/verso.





EDITION DELUXE KOF '98 UMFE (PS4 - 249€)

Cette édition numérotée à 200 ex. comprend :

Le jeu KOF '98 UMFE (édition physique) pour PlayStation 4™.

Une boîte NEOGEO officielle numérotée à 200 ex. avec jaquette réversible.

La reproduction sur plaque aluminium d'une illustration réalisée par l'artiste Hiroaki (27''x19'')

Un artbook de 80 pages regroupant des documents de conception et illustrations inédites.

La bande originale sur format CD avec digifile.

Quatre lithographies recto/verso.