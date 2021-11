KOF '98 Ultimate Match Final Edition : une grosse mise à jour avec du rollback netcode

Sorti sur PC Steam en 2014, The King of Fighters '98 : Ultimate Match Final Edition va faire l'objet d'une grosse mise-à-jour, la plus importante depuis son lancement. SNK vient en effet d'annoncer que de nouvelles fonctionnalités sont prévues dès cet hiver, afin de satisfaire la communauté toujours aussi présente. Parmi les ajouts importants à retenir, il y a le netcode rollback, feature ô combien importante qui offre plus de précision et permet d’éviter les délais causés par la latence. Le netcode original de The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition sera remplacé par le rollback de Code Mystics, devenu une référence dans le milieu du Versus Fighting en ligne. D'ailleurs, les curieux pourront s'y intéresser par le biais d'un bêta-test, qui se tiendra du 30 novembre au 4 décembre prochain. Mais ce n'est pas tout, des lobbies en ligne seront également ajoutés et les joueurs pourront créer ou rejoindre de larges salles avec de nombreuses personnes pour combattre mais aussi observer ou encourager ses amis via le mode spectateur.