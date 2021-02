Knockout City : un jeu de balle au prisonnier par les développeurs de Mario Kart Live

Annoncé la toute première fois lors du Nintendo Direct du 17 février 2021, Knockout City est en réalité le prochain jeu édité par Electronic Arts, qui a misé sur le dodgeball (ou balle au prisonnier par chez nous) pour nous amuser dans les prochains mois. Prévu en effet sur Nintendo Switch, mais aussi PC, PS4 et Xbox One (le jeu sera rétrocompatible PS5 et Xbox Series X|S), le titre est développé par Velan Studios, qui se sont illustrés en 2020 avec Mario Kart Live : Home Circuit, le Mario Kart en réalité augmenté sorti sur Nintendo Switch. Avec Knockout City, les régles du dodgeball vont tout de même évoluer, puisque le jeu se voudra bien plus brutale que le jeu de sport basique, puisque les joueurs auront des atouts spécifiques pour se démarquer des autres. Bien sûr, il y aura tout un système de customisation cosmétique, mais il faudra aussi établir de bonne stratégies pour sortir vainqueur des matchs en 3v3 ou 4v4 attendus dans le jeu. Lors de sa sortie le 21 mai prochain, Knockout City disposera de 5 maps, 6 types de balles différentes et une zone d'entraînement pour se faire la main sur le gameplay.