Knockout City : le jeu de dogbeball d'EA aussi sur PS4, un trailer sorti du State of Play

Knockout City ne sortirait pas uniquement sur la console hybride de Nintendo. Cela ne ressemble en rien à la politique multi-support d'Electronic Arts, qui a d'ailleurs officialisé la venue de son jeu de dodgeball, ou ball au prisonnier par chez nous, sur PS4 lors du State of Play. L'occasion donc de revoir du gameplay et d'avoir également quelques commentaires éclairés de Josh de Velan Studios qui explique les rouages du gameplay. La particularité de Knockout City, c'est de se servir d'environnements urbains comme terrain de jeu, avec la possibilité de faire usage de pouvoirs spécifiques selon le personnage qu'on incarnera. Il sera même possible d'incarner la balle un court laps de temps lorsqu'elle se transformera en bombe à retardement. La sortie de Knockout City est attendue pour le 21 mai prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.





