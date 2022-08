Kirby’s Dream Buffet : le party game s'offre un gros trailer et révèle sa date de sortie

sortira le 17 août prochain, soit à peine 6 mois après Kirby et le monde oublié. Nintendo a en effet dévoilé un nouveau trailer de gameplay dans lequel la date de sortie est révélée. Party-game que l'on pourrait comparer à Fall Guys, Kirby's Dream Buffet enchaîne les courses d'obstacles dans un monde de bouffe et de friandises où tout se mange. D'ailleurs, en avalant certains aliments, Kirby sera capable de réaliser certaines prouesses, comme faire des bonds gigantesques pour gruger les adversaires, devenir plus gros pour être plus résistant, ou gagner de la vitesse c'est selon. Bien sûr, Kirby's Dream Buffet n'oublie pas de proposer un éditeur de personnages pour personnaliser son Kiby et le reconnaître d'emblée parmi les autres adversaires. Evidemment, pour ce type de jeu, Nintendo n'a pas oublié les parties en local, à deux comme à quatre, sans oublier le jeu en ligne pour affronter les joueurs du monde entier. Sortie le 17 août donc sur Nintendo Switch.









Kirby reviendra une seconde fois en 2022, et dans quelques semaines à peine même, puisque c'est désormais officiel, Kirby's Dream Buffet



Bien en vue depuis la sortie de Kirby et le monde oublié en mars dernier - déjà deuxième meilleure vente dans l'histoire de la série avec plus de 4,53 millions d'exemplaires écoulés - le petit héros de HAL Laboratory doublera la mise avec un jeu principalement orienté multijoueur. Autour de nombreuses épreuves qui lui ont forcément valu des comparaisons avec un certain Fall Guys, le jeu multiplie les courses d'obstacles en vue d'obtenir le maximum de fraises, face à d'autres joueurs en local comme en ligne. Des transformations en nourriture viendront agrémenter le parcours, pour devenir carotte, piment ou chocolat, avec des capacités associées. Et comme nous sommes dans un Kirby, mini-jeux et même combats en arène sont au programme.

Précisons que cette expérience sera proposée au tarif de 14,99 €. Et comme il était aussi question de faire plaisir aux fans lors de cet événement commémoratif, on a également appris l'arrivée au Japon d'un coffret Blu-ray pour la série animée Kirby de 2001 (diffusée en France à partir de 2003), ce qui vaudra une remasterisation en règle pour en profiter dans une définition plus actuelle.