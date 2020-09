Katamari Damacy Reroll : la date de sortie sur PS4 et Xbox One s'annonce joyeusement

es graphismes mis à jour et des scènes cinématiques refaites. À vrai dire, le remaster est déjà sorti sur Nintendo Switch et PC fin 2018, mais vaut mieux tard que jamais.



Katamari Damacy arrivera donc sur les consoles de Sony et Microsoft le 20 novembre 2020 en Europe et en Amérique du Nord, et un jour plus tôt au Japon. Au passage, Bandai Namco nous diffuse une petite vidéo pleine de bonne humeur, histoire de se remettre doucement dans le bain.





Franchise aussi culte que loufoque débutée sur PlayStation 2 en 2004, Katamari Damacy est unique en son genre : les amateurs nostalgiques seront donc ravis d'apprendre que la PlayStation 4 et la Xbox One accueilleront Katamari Damacy Reroll, le portage du tout premier opus avec d