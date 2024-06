Karate Survivor : un beat'em all 2D avec un sosie de Jackie Chan, les animations sont folles

Depuis quelques années, le revival des beat'em all 2D en pixel art n'a jamais été aussi présent. Entre Streets of Rage 4 en 2019, les Tortues Ninja en 2022 et les Power Rangers qui sont attendus cette année, la vibe des années 80 est bel et bien de retour. A cette liste de petits bonbons, on va pouvoir rajouter Karate Survivor, développé et édité par Alawar et qui a prévu une sortie sur Steam en 2024. Aux commandes d'un artiste martial qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Jackie Chan, Karate Survivor porte forcément mal son nom, l'homme derrière les plus belles cascades du cinéma pratiquant le kung-fu et non l'art martial japonais.Faisons fi de ces erreurs d'Occidentaux pour nous concentrer sur la réalisation qui fleure bon les années 80 et 90, avec une vue top down assez étonnante, qui va permettre de taper à 360 degrés et tant pis pour la logique des axes et des angles. Si notre simili Jackie Chan peut enchaîner les meilleures droites et coups de pied, il peut aussi utiliser les éléments du décor pour s'en sortir, tout comme un tas d'ustensiles qu'on va trouver sur son chemin. Poussez des objets sur les ennemis, faire tomber des échafaudages ou claquer les ennemis avec une porte de micro-ondes, c'est possible dans le jeu. Une manière de rendre hommage à Jackie Chan et sa manière à rendre les combats naturelles et organique dans ses films. D'ailleurs, les animations dans Karate Survivor sont particulièrement réussies, ce qui l'est un peu moins des ennemis qui semblent plus limités et statiques. Bien sûr, le jeu proposera tout un tas de boss à abattre en fin de niveau.Les développeurs annoncent des centaines d'attaques différentes, grâce à un système de combinaisons d'attaques uniques allant jusqu'à six attaques adaptées à son style de combat. D'ailleurs, au fil des niveaux, on va pouvoir collecter de l'expérience pour débloquer et maîtriser de nouvelles techniques et compétences, histoire d'enrichir le gameplay et le faire évoluer. De belles promesses qu'on va suivre de près.