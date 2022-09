Just Dance 2023 : il ne sortira pas sur PS4 ni Xbox One, un épisode centré sur le multi

L'UbiForward, soit la conférence digitale d'Ubisoft, a permis à Ubisoft de faire l'annonce du nouvel épisode de Just Dance, son jeu de danse musical annuel. Et cette année, c'est l'heure du grand changement. Tout d'abord, on apprend que le jeu n'est prévu uniquement sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series et Stadia, l'éditeur ayant décidé de faire l'impasse sur les consoles old gen. Ensuite, on apprend que ce Just Dance 2023 devient une plateforme de danse à la demande, qui sera régulièrement mise à jour régulièrement. On s'en doutait un peu étant donné la direction prise par la série depuis quelques années maintenant, mais la transformation est actée cette année. C'est aussi pour cela que l'on apprend que le jeu fera la part au multijoueur, avec la possibilité de faire l'intégralité du jeu en ligne et à plusieurs, jusqu'à 6 joueurs. Dans les faits, les joueurs se retrouveront dans la partie créée par un host et ils pourront interagir entre eux avec un nouveau système d’émotes et la possibilité de voter pour le choix des chansons. Et puisque Just Dance 2023 sera compatible cross-play, il sera possibile de réunir tout le monde, sans la moindre exception.2023, c'est aussi l'année où Just Dance change sa direction artistique et son interface utilisateur, avec un tout nouveau look, de nouveaux environnements 3D qui offrent des transitions plus dyamiques, mais aussi des menus de navigation plus intuitifs. De même, à l'image de Spotify ou n'importe quelle plateforme musicale, Just Dance 2023 intègrera un nouveau système de recommandation, ce qui permettra de reconnaître les goûts musicaux et de proposer des chansons selon les préférences de chacun. De mêmen, Ubisoft nous signale l'arrivée d'un nouveau système de progression, avec des points à gagner à chaque fois qu’ils effectueront une danse. Ces points serviront ensuite à débloquer de nouvelles récompenses telles que des Dancer Cards personnalisables, sorte de profil technique où l'on peut modifier l’avatar, le fond, le badge et leur pseudo. Il sera également possible d'échanger ces points contre des émotes dans le jeu et les utiliser pour communiquer avec d'autres joueurs dans les groupes en ligne.

Enfin, sachez que Just Dance 2023 proposera 40 nouvelles chansons au lancement, avec les hits de l'année, les vieux tubes d'antan et bien sûr les artistes sélectionnés sont ceux qui rassemblent le plus de monde. Justin Timberlake, Dua Lipa, Justin Bieber, Bruno Mars, Zara Larsson, Ava Max, il y aura de quoi se trémousser devant son écran de télévision. La sortie de Just Dance 2023 est attendue pour le 22 novembre prochain.