Just Dance 2023 : le jeu est dispo, voici le trailer final et la liste des 40 chansons

On le sait depuis la rentrée, le nouveau Just Dance, cuvée 2023, a décidément de faire fi des consoles ancienne génération. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le jeu de danse d'Ubisoft se passera en effet des consoles PS4 et Xbox One pour se consacrer sur les PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Il faut dire que Ubisoft a des ambitions pour sa franchise qui devient une plateforme de danse à la demande qui sera régulièrement mise à jour avec de nouveaux contenus gratuits, mais aussi payants. La grande nouveauté de cet épisode, c'est qu'il est entièrement jouable en ligne, à plusieurs, jusqu'à 6 joueurs en simultané. Connecter les joueurs du monde entier, telle est la nouvelle devise de ce Just Dance 2023, avec des interactions possibles via des emotes et autres astuces de sociabilisation.Bien sûr, le multijoueur local est toujours disponible pour que les prochaines soirées de Noël restent chaleureuses. Just Dance 2023 offrira aussi une nouvelle interface utilisateur nous dit-on, avec des environnements en 3D dynamiques et plus immersives. Il suffit de jeter un oeil au trailer qui accompagne la news pour constater que des progrès ont été faits en termes de mise en scène. Des changements avaient déjà été opérés les précédentes années, mais on sent une belle progression cette année. Ce n'est pas tout, une nouvelle direction artistique est introduite avec ce Just Dance 2023 qui sera aussi doté d'une meilleure IA pour proposer des recommandations plus en adéquation avec les goûts musicaux du joueur.

Parmi les collaborations à retenir cette année, il y a celle avec la chanteuse Ava Max, qui est présente dans le jeu en tant que danseuse, mais aussi via sa chanson "Million Dollar Baby", sachant qu'elle a créé une chorégraphie originale elle-même, spécialement pour le jeu. Autre partenariat, qui concerne un peu plus la France, sachez que Dina, la YouTubeuse qui a fait de Just Danse son mode de vie, et qui a partagé plusieurs émissions aux côtés des membres de Jeuxactu, fait aussi une apparition dans le jeu. On vous remet d'ailleurs le making of de sa prestation. Enfin, pour terminer, voici la liste complète des 40 nouvelles chansons prévues au lancement du jeu.

If You Wanna Party de The Just Dancers

Anything I Do de CLiQ Ft. Ms. Banks, Alika

As It Was d’Harry Styles

Boy With Luv de BTS Ft. Halsey

Bring Me To Life d’Evanescence

CAN’T STOP THE FEELING! de Justin Timberlake

Danger! High Voltage d’Electric Six

Disco Inferno de The Trammps

drivers license d’Olivia Rodrigo

Dynamite de BTS

Good Ones de Charli XCX

Heat Waves de Glass Animals

I Knew You Were Trouble de Taylor Swift

Locked Out of Heaven de Bruno Mars

Love Me Land de Zara Larsson

Magic de Kylie Minogue

Majesty d’Apashe ft. Wasiu

Million Dollar Baby d’Ava Max

MORE de K/DA Ft. Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns & Seraphine

Numb de Linkin Park

Physical de Dua Lipa

Psycho de Red Velvet

Radioactive d’Imagine Dragons

Rather Be de Clean Bandit Ft. Jess Glynne

Sissy That Walk de RuPaul

STAY de The Kid LAROI & Justin Bieber

Sweet but Psycho d’Ava Max

Telephone de Lady Gaga Ft. Beyoncé

Therefore I Am de Billie Eilish

Top Of The World de Shawn Mendes, issue du film Enzo le Croco de Sony

Toxic de Britney Spears

Walking On Sunshine de Top Culture

WANNABE d’ITZY

Watch Out for This (Bumaye) de Major Lazer, The Flexican, FS Green & Busy Signal

We Don’t Talk About Bruno du film Encanto

Playground de Bea Miller

Witch d’Apashe Ft. Alina Pash

Woman de Doja Cat

Wouldn’t It Be Nice de The Sunlight Shakers

Zooby Doo de Tigermonkey